Milliardendeal: GE fusioniert Transport-Sparte mit Zugausrüster Wabtec

New YorkDer US-Konzern General Electric (GE) legt seine Sparte zum Bau von Zugantrieben mit dem US-Zugausrüster Wabtec zusammen. An dem fusionierten Unternehmen würden GE und seine Aktionäre mit 50,1 Prozent eine knappe Mehrheit und die Wabtec-Aktionäre die restlichen 49,9 Prozent halten, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit.