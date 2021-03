Modekonzern: Gerry Weber braucht einen neuen Bilanzprüfer – PwC macht einen Rückzieher

Der Grund: PwC hatte Gerry Weber im vergangenen Jahr bei der Finanzierung beraten, wie der Modehersteller am Montag mitteilte. Wirtschaftsprüfer dürfen Firmen nur in engen Grenzen gleichzeitig beraten und prüfen. Die Bundesregierung will die Regelungen noch verschärfen. Nun muss erst gerichtlich ein neuer Prüfer für die Bilanz von Gerry Weber bestellt werden.