Moderhersteller: Hugo Boss reduziert Präsenzpflicht im Büro auf drei Tage

Der Modekonzern Hugo Boss will nach den positiven Erfahrungen mit Heimarbeit in Zeiten der Coronakrise die Präsenzpflicht im Büro auf drei Tage pro Woche reduzieren. „Die Zukunft liegt in einer maßgeschneiderten Kombination aus Büro- und Off-Site-Arbeit“, sagte Personalleiter Jochen Eckhold am Mittwoch.