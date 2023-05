Möbelhändler XXXLutz Von einem, der auszog, um die Welt zu vermöbeln

Die Seiferts beteiligen sich an den Domäne-Märkten, übernehmen die Kette Mann Mobilia, preschen mit ihrer Discountlinie Mömax vor, schlucken regionale Anbieter und den Billigeinrichter Poco. Zuletzt schluckte das Konglomerat mit dem großen roten Stuhl als Markenzeichen über eine Beteiligungsgesellschaft 50 Prozent am Gelsenkirchener Möbeldiscounter Roller. Und nun also der Onlinespezialist Home24.