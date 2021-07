Nach Börsengang About You mit neuen Kunden und mehr Umsatz

Der Zalando-Konkurrent expandierte kürzlich in drei neue Märkte – Griechenland, Portugal und Norwegen – und ist damit inzwischen in 26 Märkten präsent. Rund 9,2 Millionen Kunden zählt das Unternehmen. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern betreibt About You auch eine Technologiesparte, die Infrastrukturlösungen an Firmen verkauft. Der Umsatz in diesem Bereich stieg um fast 136 Prozent auf 34,5 Millionen Euro.