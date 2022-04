Nahrungsmittelkonzern: Nestle wächst dank kräftiger Preiserhöhungen – Jahresprognose bestätigt

Besonders gefragt waren weiterhin Kaffee-Produkte und Heimtiernahrung. Nestle bekräftigte den Ausblick für das Gesamtjahr. Im Februar hatte der Konzern aus Vevey am Genfersee für 2022 ein organisches Plus von rund fünf Prozent und eine operative Ergebnismarge zwischen 17,0 und 17,5 (2021: 17,4) Prozent in Aussicht gestellt.