Netzausbau: Deutsche Glasfaser sichert sich Kredite über fast sechs Milliarden Euro

Deutsche Glasfaser hat sich für die Finanzierung des Netzausbaus in Deutschland 5,75 Milliarden Euro gesichert. Dadurch löst das Unternehmen bestehende Darlehen ab und sichert sich zusätzliche Kredite, wie die vom schwedischen Investor EQT und dem kanadischen Pensionsfonds Omers kontrollierte Deutsche Glasfaser am Montag mitteilte. Das Geld werde dabei helfen, bis Ende 2025 die Zahl der in Deutschland mit Glasfaser-Anschlüssen bis in das Haus (FTTH) versorgten Haushalte auf vier Millionen zu steigern.