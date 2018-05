Österreichischer Konzern: Ziegelhersteller Wieneberger trotz Umstrukturierung zuversichtlich

In Deutschland und Österreich will der Konzern nicht weiter schrumpfen, sondern Kosten senken. „Die Umsätze haben sich nicht so entwickelt wie geplant, weil der Einfamilienhausbau in diesen zwei Märkten nicht so vorangeschritten ist“, sagte Scheuch. Derzeit würden vor allem mehrgeschossige Gebäude gebaut. Die Ziegeln der Österreicher kommen aber hauptsächlich in Ein- und Zweifamilienhäusern zum Einsatz