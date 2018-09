Online-Lieferdienst Delivery Hero macht Gewinn durch Verkauf von Großbritannien-Geschäft

Delivery Hero hatte Hungryhouse an den britischen Konkurrenten Just Eat verkauft und mit der Veräußerung einen Gewinn von rund 262 Millionen Euro erzielt. Ohne diese Einnahmen lag der Verlust bei fast 116 Millionen Euro und damit unter den 215 Millionen Euro aus dem Vorjahreszeitraum. Ohne entsprechende Sondereinnahmen rechnet Delivery Hero nicht damit, in Kürze operativ die Gewinnschwelle zu knacken.