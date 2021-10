Online-Tierbedarfshändler: Finanzinvestoren kommen bei Zooplus-Übernahme nur langsam voran

Die beiden Finanzinvestoren, die zunächst gegeneinander um Zooplus gebuhlt hatten, hatten sich in der vergangenen Woche zusammengetan und die Offerte auf 480 Euro je Aktie erhöht. An der Börse wird kein höheres Angebot erwartet; die Zooplus-Aktie lag am Freitag bei 478,40 Euro. Allerdings haben sich die ersten Hedgefonds positioniert, die aus Übernahme-Situationen Profit schlagen wollen: Der Investor Davidson Kempner hat sich 2,84 Prozent an Zooplus direkt und weitere 2,32 Prozent über Derivate gesichert.