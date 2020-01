Outdoormarke Jack Wolfskin expandiert in USA und Japan

In Park City im US-Bundesstaat Utah hat das Unternehmen aus dem Taunus seine Nordamerikazentrale eröffnet und erstmals eine US-Chefin berufen. In Japan lässt Wolfskin einen bis Ende Februar laufenden Vertrag mit einem lokalen Vertriebspartner auslaufen und übernimmt künftig selbst. Im kommenden Jahr will Harris-Jensbach einen neuen Laden in einem Szenestadtteil von Tokio eröffnen.