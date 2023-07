Parfümeriekette: Douglas könnte 2024 an die Börse gehen

Der Parfümeriekonzern Douglas könnte im kommenden Jahr an die Börse zurückkehren. „Private-Equity-Firmen wie unser Hauptgesellschafter CVC planen in der Regel mit einem Zeithorizont von fünf bis sieben Jahren, ehe sie wieder aussteigen“, sagte Douglas-Chef Sander van der Laan der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ laut Vorabbericht vom Donnerstag. „CVC ist bei Douglas seit 2015 engagiert und damit wohl in der zweiten Phase des Investments, wenn man die Corona-Jahre abzieht.“