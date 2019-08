Parfümeriekette: Douglas schließt rund 70 Filialen – Online-Geschäft wächst rasant

Douglas-Chefin Tina Müller setzt beim Filialnetz der Parfümerie-Kette den Rotstift an. Douglas wolle bis Ende 2020 rund 70 der insgesamt rund 2400 Filialen schließen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Großteil dieser Läden befinde sich in Südeuropa, sagte Müller der Nachrichtenagentur Reuters. In der Bundesrepublik stünden rund zehn von 440 Geschäfte vor dem Aus.