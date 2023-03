Parfümeriekette: Douglas will unter neuem Chef profitabler arbeiten

Der neue Douglas-Chef Sander van der Laan will die Parfümeriekette auf Profit trimmen. „Im Rahmen eines strikten Kostenmanagements sowie prozessübergreifender Effizienzverbesserungen sollen Gewinn und Cashflow steigen“, kündigte Douglas am Mittwoch bei der Vorstellung des neuen Strategieprogramms „Let it Bloom – DOUGLAS 2026“ an.