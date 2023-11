Persil-Hersteller: Henkel profitiert von Preiserhöhungen und erhöht Prognose

Der Konsumgüterkonzern Henkel hat im dritten Quartal den organischen Umsatz in die Höhe geschraubt und hebt deshalb erneut seine Prognose an. Der Hersteller von Pritt und Persil erwartet nun im Gesamtjahr ein organisches Umsatzplus von 3,5 bis 4,5 (bisher: 2,5 bis 4,5) Prozent, wie er am Donnerstag mitteilte.