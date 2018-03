Pharmaindustrie: In Kanada boomt der Markt für medizinisches Cannabis

Canopy Health hat 27 Patente für die Behandlung von Schlafstörungen eingereicht und entwickelt nun Mittel gegen Angstzustände. Bis 2020 erwartet das Unternehmen eine erste Marktzulassung. CanniMed arbeitet mit Universitäten, darunter in Montreal und Manitoba zusammen, und forscht unter anderem in den Bereichen Multiple Sklerose, Arthrose und Epilepsie. "Kanadische Unternehmen übernehmen die Führung, da sie mehr Freiheit bei der Arbeit haben und es sich jetzt leisten können," urteilt CanniMed-Vorstandschef Brent Zettl. Gleichwohl steht trotz der Pionierrolle Kanadas noch einiges an Überzeugungsarbeit bei Ärzten und Versicherern an.