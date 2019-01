Pleiten bei Modefirmen „Der Online-Boom ist nur ein Krisenverstärker“

Sondern?

Mode hat in Deutschland nicht mehr den Stellenwert, den sie in anderen Ländern einnimmt. Die deutschen Verbraucher geben ihr Geld offenbar lieber für andere Dinge aus. Dabei spielt auch eine gewisse Übersättigung eine Rolle. Während in anderen Weltregionen anlassbezogen ganze Outfits, oftmals sogar markenkonform, neu gekauft werden, erstehen die deutschen Kunden lieber Bekleidungsstücke, die sich flexibel kombinieren lassen. Hinzu kommt, dass schlicht zu viel Ware auf dem Markt ist. Unter dem Überangebot leiden die Margen. All das macht die Marktsituation derzeit nicht einfacher. Der Onlineboom wirkt in gewisser Weise nur wie ein Krisenverstärker.