 Von Adler bis Zalando: Stürmische Zeiten für den deutschen Modehandel

Das Hauptproblem aus Franks Sicht: Die Ausgaben der deutschen Verbraucher für Bekleidung sind in den letzten 25 Jahren kaum noch gewachsen. Gleichzeitig nimmt der Online-Handel den Geschäften in den Einkaufsstraßen einen immer größeren Teil der Umsätze weg. „Es ist ein gnadenloser Ausleseprozess“, meint Frank.



Hausgemachte Fehler der Branche erhöhten den Druck zusätzlich. „Dem Modemarkt fehlt es an tiefgreifenden Innovationen“, klagte kürzlich das Fachblatt „Textilwirtschaft“. Mode an sich und auch der stationäre Modekauf hätten an Strahlkraft verloren. Stattdessen gäben die Verbraucher ihr Geld lieber für neue Smartphones, gutes Essen oder einen Kurztrip nach Paris aus. Zwischen Januar und Oktober lagen die Haushaltsausgaben für Textilien laut dem „Consumer Panel Fashion“ des Marktforschers GfK um 1,8 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie die Zeitschrift berichtete.