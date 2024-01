Rechtsstreit Lego gewinnt Rechtsstreit gegen deutschen Wettbewerber

Doch damit war der Rechtsstreit lange nicht beendet: 2021 kassierte das EU-Gericht nach einer Klage von Lego die Entscheidung des EUIPO wieder, woraufhin das Amt erneut in dem Fall entscheiden musste. Bei der Neubewertung des Sachverhalts entschied es im zweiten Anlauf gegen Delta Sport und wies den Antrag auf Patentbefreiung zurück. Für den Baustein gelte eine Ausnahmeregel, die den Schutz modularer Systeme ermöglicht, so das Amt. Die Reaktion des deutschen Unternehmens folgte prompt. Diesmal klagte Delta Sport gegen die Entscheidung des Amtes, und so musste sich das EU-Gericht erneut mit dem Fall beschäftigen.