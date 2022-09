Reederei : Hapag-Lloyd stellt Entspannung der Frachtpreise in Aussicht

Deutschlands größte Reederei Hapag-Lloyd will mit prall gefüllten Kassen weiter expandieren und investiert in neue Schiffe und Hafenterminals. Wir haben zur Zeit 22 Schiffe bestellt, davon zwölf mit 24.000 TEU (20-Fuß-Standard-Container) und zehn mit 13.000 TEU“, sagte Konzernchef Rolf Habben Jansen der Nachrichtenagentur Reuters in einem am Freitag veröffentlichten Interview.