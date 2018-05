An dem Gigant aus Biel führt in der Uhrenindustrie für viele Unternehmen kaum ein Weg vorbei. Zur Swatchgroup gehören nicht allein Umsatzbringer wie Omega und Longine, edle Marken wie Breguet, Blancpain oder Glashütte Original, sondern auch der Werkelieferant ETA. Deren Kaliber stecken mehr oder minder aufpoliert in zahllosen Gehäusen anderer Marken, so auch in Wempes neuer Grönemeyer-Uhr.