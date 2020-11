Saturn-Muttergesellschaft: Ceconomy findet Nachfolger für Aufsichtsratschef Jürgen Fitschen

Der ehemalige Telekom-Finanzchef solle den Ceconomy-Anteilseignern bei der Hauptversammlung am 17. Februar 2021 als neues Mitglied des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden und nach einer Wahl an die Spitze des Kontrollgremiums rücken, teilte Ceconomy am Donnerstag mit.

Bild: dpa