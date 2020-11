Schnäppchen-Jagd: Handel erwartet Umsatz von 3,7 Milliarden Euro an Black Friday und Cyber Monday

Die deutschen Einzelhändler rechnen mit milliardenschweren Einnahmen an den immer populärer werden Aktionstagen Black Friday und Cyber Monday. Der Umsatz dürfte um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresergebnis auf rund 3,7 Milliarden Euro wachsen, wie der Handelsverband Deutschland (HDE) am Dienstag prognostizierte. „Die Wachstumsraten zu Black Friday und Cyber Monday bleiben wie schon in den vergangenen Jahren hoch“, sagte der stellvertretende HDE-Hauptgeschäftsführer Stephan Tromp. „Das Potenzial der beiden Aktionstage ist noch nicht ausgereizt.“