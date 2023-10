Signa-Sports-Tochter Tennis-Point Spiel, Satz, Insolvenz

Laut Eintragungen im Bundesanzeiger hat SSU zwar eine „Verlustübernahmeerklärung“ für Tennis-Point abgegeben. Doch SSU steckt selbst in einer tiefen Krise, die sich Anfang der Woche dramatisch zugespitzt hat. Am Montagabend teilte das Unternehmen mit, dass der Großaktionär – die österreichische Signa-Gruppe von René Benko – eine zentrale Finanzierungszusage in Höhe von 150 Millionen Euro gekappt habe.