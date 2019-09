Slowenische Airline: Adria Airways pleite – Lufthansa könnte möglicherweise Flüge übernehmen

Unter dem starken Wettbewerbsdruck bei anhaltenden Überkapazitäten am Markt und höheren Kerosinpreisen gingen schon einige kleinere Airlines in Europa in Insolvenz. Der deutsche Ferienflieger Condor ist auf der Suche nach neuen Investoren, nachdem seine Mutterkonzern Thomas Cook vergangene Woche überschuldet aufgeben musste.