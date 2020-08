Sohn tritt in Geschäftsführung ein Generationenwechsel bei Deichmann

Deutschlands größter Schuhhändler Deichmann leitet einen Generationenwechsel an der Spitze des Familienunternehmens ein. Samuel Deichmann, Sohn des Konzernchefs Heinrich Deichmann, ist zum 1. August neu in die Geschäftsführung eingetreten und verantwortet nun die Bereiche Digitale Innovation, Beteiligungen und Unternehmensentwicklung, wie ein Unternehmenssprecher auf dpa-Anfrage sagte. Zuerst hatte die „Welt am Sonntag“ berichtet.