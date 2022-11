Sportartikelhersteller Puma-Chef Gulden könnte an die Konzernspitze von Adidas wechseln

Der bisherige Puma-Vorstandschef Björn Gulden könnte schon bald an die Spitze des Branchenkonkurrenten Adidas wechseln. Adidas bestätigte am Freitag, dass sich das Unternehmen in Gesprächen mit dem Norweger über die Nachfolge des amtierenden Vorstandschefs Kasper Rorsted befindet. Zuvor hatte Puma den Weggang von Gulden zum Jahresende mitgeteilt. Adidas hatte bereits im August den Abschied des zuletzt glücklosen Rorsted für 2023 angekündigt.