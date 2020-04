Sportartikelkonzern: Adidas will KfW-Milliardenkredit angeblich mit Anleihe ablösen

Seit Mitte März sind die Sportgeschäfte in Europa, in den USA und anderen Teilen der Welt geschlossen, in denen Adidas in normalen Zeiten 60 Prozent des Umsatzes macht. Insgesamt dürften damit Milliardenumsätze fehlen, die Saisonware ist aber größtenteils schon produziert und liegt in den Regalen - hinter verschlossenen Türen. Später lässt sie sich wohl nur noch mit großen Rabatten verkaufen.