Staatskonzern Bahn erwägt wieder Börsengang von Arriva oder Schenker

„Beide Unternehmen sind sicherlich interessant und attraktiv, was die aktuelle Performance und die künftigen Wachstumsaussichten angeht.“ Die Börsenpläne der britischen Tochter Arriva, in der die Auslandsaktivitäten im Nahverkehr gebündelt sind, und Schenker waren vor zwei Jahren nach dem Brexit-Votum auch am Widerstand der Politik gescheitert. Stattdessen erhielt der Konzern eine milliardenschwere Finanzspritze aus der Staatskasse.