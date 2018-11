Starke Sommermonate Starbucks übertrifft Markterwartungen

SeattleBei der Kaffeerestaurant-Kette Starbucks sind die Geschäfte im Sommer überraschend rund gelaufen. Im US-Heimatmarkt legten die Verkäufe deutlich zu und auch in China, wo es im Vorquartal einen Rückgang gegeben hatte, schaffte Starbucks einen leichten Zuwachs. Verglichen mit dem Vorjahreswert stiegen die Erlöse in den drei Monaten bis Ende September um knapp elf Prozent auf 6,3 Milliarden Dollar (5,5 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Seattle mitteilte.