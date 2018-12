Streit eskaliert Kaufland trennt sich von Unilever

Das aggressive Vorgehen von Kaufland ist nicht der erste große Konflikt zwischen Händlern und Lieferanten in diesem Jahr. So boykottierte etwa der Einzelhändler Edeka Anfang 2018 über Wochen Produkte des Nestlé-Konzerns. Im Mai konnten die beiden Marktführer ihren Streit jedoch beilegen. Dass solche Preiskämpfe in letzter Zeit immer häufiger vorkommen, ist vor allem einem immer intensiver werdenden Wettbewerb geschuldet. Wer sich als Supermarktbetreiber auf dem Markt behaupten will, braucht in erster Linie günstige Preise.