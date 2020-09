Streit um Milliardenübernahme LVMH will nun auch gegen Tiffany klagen

Der um die angedachte milliardenschwere Übernahme entbrannte Streit zwischen dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH und der US-Edeljuwelierkette Tiffany weitet sich aus. LVMH teilte am Donnerstag in Paris mit, der Konzern werde die US-Amerikaner wegen schlechten Krisenmanagements in der Pandemie verklagen.