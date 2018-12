 Studie: Deutsche Konzerne machen kaum Fortschritte bei Geschlechtergleichheit

MünchenAm einseitigen Geschlechterverhältnishltnis in den Chefetagen der größten börsennotierten Konzerne in Deutschland ändert sich nur langsam etwas. Bei gleichbleibender Geschwindigkeit werde es noch etwa 40 Jahre dauern, bis Spitzenpositionen gleichermaßen mit Frauen und Männern besetzt seien, heißt es in einer Analyse der Boston Consulting Group (BCG), die am Freitag vorgestellt wurde.