Süße Mitarbeiterbelohnung bei Haribo: Alle auf Zucker

Im Büro aber können die Mitarbeiter den süßen Angeboten kaum entgehen. In der Unternehmenszentrale in Grafschaft gibt es eine eigene Abteilung, die Muster des gesamten Haribo-Sortiments vorhält. Die Angestellten können sich hier jederzeit Produkte aussuchen und mit an ihren Arbeitsplatz nehmen. Zumeist geht es aber noch einfacher: „Auch im gesamten Gebäude, in den Besprechungsräumen oder in den Sitzecken auf den Fluren stehen Produkte zum Naschen parat“, so die Unternehmenssprecherin.