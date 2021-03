Supermarktbetreiber: Carrefour will brasilianischem Einzelhändler Grupo BIG übernehmen

„Unsere Gruppe ist in der Offensive“, erklärte Konzernchef Alexandre Bompard. „Die Übernahme der BIG Group ist ein wichtiger Schritt für Carrefour Brazil.“ Durch den Deal könnten „signifikante Synergien“ erzielt werden. Erst Anfang des Jahres waren die Franzosen selbst ins Visier eines Rivalen geraten. An der Börse kamen die Pläne von Carrefour gut an: Die Titel legten um knapp zwei Prozent auf 15,025 Euro zu.