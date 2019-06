Tabakkonzern BAT: „Lucky Strike“-Hersteller setzt auf Dampf- und E-Zigaretten

New YorkWegen des schrumpfenden Tabak-Konsums vor allem in den USA setzt British American Tobacco (BAT) zunehmend auf Dampf- und E-Zigaretten. Der weltweit zweitgrößte Tabakkonzern hinter Philip Morris kündigte am Mittwoch an, gezielt in den Ausbau seiner sogenannten „New Category“ zu investieren und sich künftig auf eine geringere Marken-Anzahl zu konzentrieren.