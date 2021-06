Tarifkonflikt: Bahn und GDL verhandeln erneuten – Streiks weiterhin möglich

Die GDL hat parallel zu den Verhandlungen ihre Tarifkommission in Berlin versammelt. So könnten die Gremien bei einem Scheitern der Gespräche noch am Montag Streiks beschließen. Personal-Vorstand Seiler warnte allerdings wegen der neu gewonnenen Freiheiten in der Corona-Krise vor einem Arbeitskampf. „Es würde kein Mensch verstehen, wenn die GDL jetzt einen Tarifkonflikt anzettelt, der wirklich unnötig ist.“