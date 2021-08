Tarifstreit: GDL: Bahn-Lokführer zu langem Streik bereit

Im Tarifstreit zwischen Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn wird der Ton schärfer. GDL-Chef Claus Weselsky signalisierte, dass der sich abzeichnende Streik lange hinziehen könnte. „Gemessen an der Stimmung in der Belegschaft könnte der Streik gar nicht lange genug dauern“, sagt Weselsky der Zeitung „Bild am Sonntag“.