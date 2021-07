Technologie: Chinas Online-Riese Tencent darf Videodienste nicht fusionieren

Auch den seit Kurzem an der New Yorker Börse notierten chinesischen Fahrdienstvermittler Didi nahmen die Behörden härter an die Kandare, was für Verunsicherung an den Märkten sorgte. China hat auch verstärkt heimische Unternehmen ins Visier genommen, die an ausländischen Aktienmärkten notiert sind und ihre Vorgaben für künftige Börsengänge im Ausland verschärft. Dabei geht es unter anderem den Angaben zufolge um eine Sicherheitsüberprüfung, mit der verhindert werden solle, dass Nutzerdaten im Ausland von staatlicher Seite beeinflusst, kontrolliert oder manipuliert werden könnten.