Textilindustrie: Modekonzern Hugo Boss übertrifft Gewinnziele

Erstmals in der Firmengeschichte habe Boss in einem Quartal die Umsatz-Milliarde übertroffen, obwohl der schwäbische Konzern in China Einbußen verkraften musste. Wachstumstreiber seien die Geschäfte in der Region EMEA (Europa, Naher Osten, Afrika) und Amerika gewesen mit Zuwächsen von 18 beziehungsweise 17 Prozent. Dabei habe sich auch die Profitabilität verbessert.