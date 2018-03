Trotz Sparprogramm: Gerry Weber enttäuscht mit schwacher Rendite – weitere Filialen schließen

Und im laufenden Geschäftsjahr sind die Erwartungen von Vorstandschef Weber auch gedämpft. Nicht zuletzt das neue Effizienzprogramm wird das Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern auf 10 bis 20 Millionen Euro drücken. Und der prognostizierte Umsatz dürfte sich mit 870 bis 890 Millionen Euro ebenfalls nur auf Vorjahresniveau bewegen.

Das Traditionsunternehmen plagen mehrere Sorgen: Zum einen hat der Konzern in den vergangenen Jahren zu viele Filialen eröffnet, die sich gegenseitig kannibalisiert haben. Außerdem ist die Konkurrenz durch Ketten wie Massimo Dutti und Zara, sowie die Online-Plattformen Zalando und Outlet-Formate wie Saks Off 5th und TK Maxx gewachsen. Gleichzeitig kommen immer weniger Kunden in die Läden. Und Gerry Weber hat es wie andere Modefirmen verpasst, seine Kollektion rechtzeitig zu verjüngen.