Übernahme von Home24 Von einem der auszog, um die Welt zu vermöbeln

Sein Aufstieg beginnt Ende der Siebzigerjahre, als Andreas Seifert und sein inzwischen verstorbener Bruder Richard, zwei promovierte Juristen, das Geschäft ihrer Mutter Gertrude übernehmen. Sie hat 1945 in Oberösterreich eine Möbeltischlerei unter ihrem Mädchennamen Lutz gegründet. Nun bauen die Söhne den Handwerksbetrieb für Bauernmöbel Schritt für Schritt zum Handelskonzern um, überziehen erst Österreich mit Filialen, streben dann, ab 1990, ins Ausland – vor allem nach Deutschland, wo der zersplitterte Markt reif ist für eine Konsolidierung. Die Seiferts beteiligen sich an den Domäne-Märkten, übernehmen die Kette Mann Mobilia, preschen mit ihrer Discountlinie Mömax vor, schlucken regionale Anbieter und den Billigeinrichter Poco. Zuletzt schluckte das Konglomerat mit dem großen roten Stuhl als Markenzeichen über eine Beteiligungsgesellschaft 50 Prozent am Gelsenkirchener Möbeldiscounter Roller. Und nun also der Onlinespezialist Home24.