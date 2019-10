Übernahmeversuch Luxusriese LVMH bietet 14,5 Milliarden Dollar für Tiffany

Mehrere Analysten gehen davon aus, dass Tiffany das Gebot zurückweisen könnte, um den Preis in die Höhe zu treiben. Vorstellbar seien 140 bis 160 Dollar pro Aktie. „Tiffany ist möglicherweise die größte Beute und die einzige globale US-Luxus-Marke“, schrieben die Experten der Investmentbank Jefferies.



Der Vorstoß kommt zu einer Zeit, in der Luxusgüter-Unternehmen wie Tiffany mit stagnierenden Umsätzen zu kämpfen haben. Hintergrund ist die nachlassende Konjunktur in China, die sich auf die Kauffreude chinesischer Touristen auswirkt, die als wichtige Abnehmer von Luxusartikeln gelten. Das bekam auch Tiffany zu spüren. Das Geschäft mit Juwelen hat sich gleichwohl im Luxussektor zu einem zügig wachsenden Geschäftsfeld entwickelt.



Der vor 182 Jahren gegründete Juwelier Tiffany ist weltweit bekannt für seine Geschenk-Kartons im türkisen Tiffany-Blau und seine Rolle im Hollywood-Streifen „Frühstück bei Tiffany“. Das berühmteste Geschäft ist der Flagship-Store in der New Yorker Fifth Avenue.