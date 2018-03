Umbruch auf EU-Markt: Südzucker erwartet deutlich weniger Gewinn

MünchenDie Lockerung des EU-Zuckermarktes trifft den europäischen Branchenführer Südzucker hart. Der operative Gewinn werde im neuen Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende Februar) trotz stabiler Umsätze auf 100 bis 200 Millionen Euro einbrechen, räumte das Unternehmen am Montag in Mannheim ein.