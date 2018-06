Umsatzsprung: Online-Modehändler Boohoo wächst stärker als Zalando

LondonDer britische Online-Modehändler Boohoo ist zum Jahresbeginn stärker als Zalando gewachsen. Der Umsatz sei von März bis Mai um 53 Prozent auf 183,6 Millionen Pfund (umgerechnet rund 208 Millionen Euro) geklettert, teilte die international tätige Firma aus Manchester am Dienstag mit. Fürs Gesamtjahr stellt Boohoo ein Plus zwischen 35 und 40 Prozent in Aussicht.