Umsatztrends Die Auf- und Absteiger am Biermarkt

„Der Wettergott ist der beste Bierverkäufer“, lautet ein Sprichwort in der deutschen Brauzunft. Und Petrus machte im vergangenen Jahr Überstunden und zog nahezu alle Register. Allerdings war nach Einschätzung der in Frankfurt beheimateten Radeberger-Gruppe mit Marken wie Radeberger, Jever, Sion, Ur-Krostitzer oder Henninger nicht alles Gold, was glänzt: „Es stimmt, wettermäßig hätte es für uns Brauer nicht besser laufen können: Das waren ideale Voraussetzungen“, sagt Niels Lorenz, Sprecher der Geschäftsführung. Doch: „Nach den Superlativen, mit denen sich die Branche geradezu überschlug, ist am Jahresende trotzdem nur ein überaus zartes Wachstum im Inlands- wie im Gesamtbiermarkt geblieben. Die Jubelmeldungen erweisen sich damit als viel Lärm um (fast) nichts ...“