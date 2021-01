US-Einzelhandelskonzern: Walmart: Kunden können sich künftig die Einkäufe von Robotern zusammentragen lassen

Walmart-Kunden können sich ihre Einkäufe künftig von Robotern zusammentragen lassen. Der US-Einzelhandelskonzern kündigte am Mittwoch den Bau von Lagerhäusern bei manchen seiner Geschäften an, in denen Roboter die Produkte aus den Regalen ziehen und den Kundinnen und Kunden innerhalb von maximal einer Stunde ihren Einkauf bereitstellen. Damit will Walmart den Anstieg an Internet-Bestellungen bewältigen.