US-Traditionskaufhaus Milliardär will Sears für fünf Milliarden Dollar übernehmen

Der Milliardär Eddie Lampert will das angeschlagene US-Traditionskaufhaus Sears mit einer verbesserten Übernahmeofferte vor dem Aus retten. Der größte Aktionär und zugleich Gläubiger von Sears erklärte sich am Donnerstag zur Übernahme von Rechnungen bereit, die seit der Beantragung des Insolvenzschutzes im Oktober 2018 aufgelaufen sind. Das Angebot über rund fünf Milliarden Dollar wurde durch eine Tochtergesellschaft seines Hedge-Fonds ESL Investments eingereicht zusammen mit einer Einlage in Höhe von 120 Millionen Dollar, wie aus einer Mitteilung an die Börsenaufsicht hervorgeht.