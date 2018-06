Jack Daniel's: Strafzölle machen Whisky in Europa teurer

Für Jack Daniel's Tennessee Whiskey müssen Kunden in der Europäischen Union infolge des Handelsstreits mit den USA tiefer in die Tasche greifen. Dies teilte der Whisky-Hersteller Brown-Forman Corp. am Montag mit. Demnach wird in den kommenden Monaten ein Preisanstieg von rund zehn Prozent erwartet. In einigen Märkten könnte der Preis für Jack Daniel's jedoch variieren, da lokale Vertreiber und Läden in dessen Festlegung eingebunden seien, sagte Konzernsprecher Phil Lynch.