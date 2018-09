Verspätungen Fluggastrechte laut Airline-Verband gut durchsetzbar

FrankfurtDer Luftfahrtverband BDL hat sich zurückhaltend zur von den Unionsparteien vorgeschlagenen Verschärfung der Fluggastrechte in Europa geäußert. So sei die Durchsetzung von Entschädigungen für gestrichene oder verspätete Flüge durch die Beteiligung der Branche an der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) in Deutschland verbessert worden, erklärte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) am Montag.